أوقفت مصالح الأمن في ورڨلة، صباح اليوم الخميس، الناشط الحقوقي بوسماحة بشير في ساحة 27 فيفري 1962 التي كانت إحدى محطات زيارة وزير المجاهدين للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لمظاهرات 27 فيفري التاريخية .

وقال رفقاء الناشط الحقوقي الموقوف، أن هذا الأخير تم توقيفه بساحة بلدية ورڨلة لأسباب مجهولة، وندد عدد من النشطاء بما وصفوه بـ "التوقيف التعسفي" الذي طال الناشط بوسماحة بشير كون هذا الأخير معروف لدى الرأي العام المحلي في ورڨلة بنضاله من أجل الحقوق المشروعة .

واستغرب هؤلاء مثول زميلهم أمام وكيل الجمهورية وعن التهمة الموجهة له، في حين أبدى متابعون للقضية تفاؤلهم حول مصير الناشط وتوقعوا إطلاق سراحه في أي لحظة.

وكان من بين ما طالب به الناشط بوسماحة قبل توقيفه من طرف مصالح الأمن هو ترسيم 27 فيفري يوما للوحدة الوطنية وكذا فتح قسم التاريخ بجامعة ورڨلة وترقية متحف المجاهد إلى متحف جهوي، بالاضافة إلى تسمية كل المنشآت إبتداء من الجامعة باسم مجاهدي وشهداء المنطقة عرفانا وتخليدا لتاريخهم المشرف