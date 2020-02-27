صوت البرلمان التونسي بالثقة لصالح الحكومة الجديدة بقيادة إلياس الفخفاخ، بعد يوم كامل من النقاش امتد حتى فجر الخميس.

وصوت 129 نائبا لصالح الحكومة الجديدة، يمثلون حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس بقيادة يوسف الشاهد ونداء تونس .

واعترض 77 نائبا يمثلون كتل الحزب الدستوري الحر وقلب تونس بقيادة نبيل القروي وكتلة ائتلاف الكرامة على الحكومة الجديدة، مع احتفاظ عضو واحد بصوته.

وكانت الحكومة بحاجة إلى 109 أصوات لنيل الثقة، وبرغم أن الحزام السياسي للحكومة الجديدة يبدو ضئيلا إلا أنها تتوجه لبدء العمل واستلام العهدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ، وأنهى تصويت البرلمان على حكومة الفخفاخ أزمة سياسية طويلة في البلاد امتدت لأربعة أشهر، وشهدت سقوط حكومة أولى شكلها الحبيب الجملي الشهر الماضي.

وتعهد رئيس الحكومة التونسية الجديد إلياس الفخفاخ بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتعديل الأسعار وطرح خطة لإصلاح قطاعات النقل والطاقة والفوسفات والصحة والتربية وتعزيز حملة مكافحة الفساد.

وقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب التصويت، أن الديمقراطية في تونس تحقق تقدما، ووصف نيل الحكومة للثقة بأنه مكسب من مكاسب ثورة يناير.