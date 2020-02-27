أفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بأنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة، وعلقت الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها أنها تعمل على مدى الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة وذلك على الرقم 00966920002814، حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر، الجزائر، باكستان، الهند، إندونيسيا، تركيا.