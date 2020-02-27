أمر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، بتخليد ذكرى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

ووفقا للحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي، أعلن المجلس أن أمير البلاد أمر بإطلاق اسم مبارك على أحد الصروح الهامة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "تقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه".

وأضاف المجلس أن "هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبداً عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين، نسأل الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين والصديقين والأبرار".