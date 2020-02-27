كشفت منظمة الحقوق الرقمية "أكسس ناو"عن تقريرها السنوي الخاص بالدول و الحكومات التي تتعمد قطع شبكة الأنترنت عن مواطنيها في سنة 2019، حيث تصدرت الجزائر المشهد إفريقيا كأكثر دولة تتعمد قطع أو حجب الأنترنت عن مواطنيها .

وحسب ما جاء في التقرير، الذي أصدرته منظمة "أكسيس ناو"، بداية هذا الأسبوع، فإن العام الماضي شهد إيقافاً متعمداً لخدمات الأنترنت لأكثر من 200 مرة في 33 دولة عبر العالم، إذ بررت الحكومات تصرفها بمحاربتها للأخبار المزيفة أو خطاب الكراهية أو المحتوى المروج للعنف، وكإجراءات احترازية للسلامة العامة والأمن القومي والامتحانات الدراسية والمشاكل الفنية، بيد أنها في الواقع تعمد لمثل هذه الإجراءات لقمع تظاهرات المحتجين، والحد من انتشار الأخبار المناهضة للأنظمة السياسية، ومنع بث مقاطع الفيديو التي تظهر تدخلات الأمن القوية في حق المتظاهرين.



وعلى مستوى الدول الإفريقية التي تتعمد قطع الأنترنت عن مواطنيها، تربعت الجزائر في صدارة دول القارة السمراء، حيث قام السلة الجزائرية بقطع الأنترنت 6 مرات خلال سنة 2019 لأكثر من 50 ساعة، الأمر الذي كبد اقتصادها خسارة قدرت بـ125 مليون دولار.



وفي السياق ذاته، سجلت 4 حالات لقطع الأنترنت على المواطنين في إثيوبيا خلال العام الماضي، في حين قامت الحكومة المصرية بقطع الأنترنت على أكثر من 44 مليون مستخدم لحوالي 24 ساعة، أما العراق فتصدرت المشهد عربيا بإجمالي ساعات وصلت لـ263 ساعة في سنة واحدة.



وأشار التقرير إلى أن إفريقيا شهدت 25 حالة قطع متعمد لخدمات الأنترنت خلال العام الماضي، أي أكثر بثماني مرات عن عام 2018، حيث حاول المسؤولون "تقييد التدفق الحر للمعلومات".



كما أظهر التقرير أنه، في عام 2019، سجل أكثر من 18 ألف ساعة قطع لشبكة الأنترنت في جميع أنحاء العالم، وهذا يمثل زيادة بنسبة 235 بالمائة مقارنة مع العام 2016، حيث بلغت الخسارة الاقتصادية 2.1 مليار أورو.