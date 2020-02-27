قامت مصالح ولاية تيارت مؤخرا بتجميد المجلس الشعبي لبلدية الدحموني بسبب الانسداد الذي يعرفه، حسبما أفادت به اليوم الخميس مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن والي ولاية تيارت، محمد أمين درامشي قرر تجميد المجلس الشعبي البلدي للدحموني وتعيين هيئة مسيرة لشؤون ذات الجماعة المحلية برئاسة الأمين العام للبلدية وذلك نتيجة "الانسداد" الذي يعرفه هذا المجلس.

من جهة أخرى، اتخذ والي تيارت قرارا بالتوقيف التحفظي لأربعة أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية مغيلة من بينهم رئيس المجلس بسبب متابعات قضائية.