تمكنت مصالح الشرطة لولاية غليزان مؤخرا من تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة وتزوير المركبات واسترجاع 27 مركبة مسروقة، حسبما أستفيد اليوم الخميس لدى الأمن الولائي.



وأوضح رئيس الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية محافظ الشرطة بلقاسم كروب لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية تمت مؤخرا من طرف فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات للأمن الولائي إثر استغلال معلومات حيث تم توقيف 27 مركبة (25 سيارة وشاحنتين)، تبين بعد عرضها على الخبرة التقنية والتحقيقات المعمقة أن أرقامها التسلسلية الموجودة بالهياكل غير أصلية.



وبعد التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح، وتمديد الاختصاص لعدة ولايات تبين أن هذه المركبات مسروقة من 10 ولايات من الجهة الغربية للبلاد، يضيف ذات المصدر.



وأفضت التحقيقات عن توقيف شخص متورط في القضية ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديمه لدى الجهات القضائية التي أودعته الحبس في حين لا يزال التحقيق متواصلا لتوقيف جميع المتورطين في القضية.