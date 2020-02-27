كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بلدية لرباع بولاية باتنة/ن.ع.5، ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى قنبلتين تقليديتي الصنع، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بلدية لرباع بولاية باتنة/ن.ع.5، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس/ن.ع.2 ".