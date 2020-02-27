أكدت مديرية الصحة لولاية باتنة أن نتائج التحاليل التي أجريت على الرعية الإيطالية المشتبه إصابتها بفيروس كورونا جاءت سالبة.

وحسب بيان للمديرية اليوم الخميس فإن التحاليل التي أرسلت لمعهد باستور بالجزائر العاصمة أثبتت أن المعني مصاب بحالة أنفلونزا موسمية حادة.

وأضاف نفس البيان أن الرعية الإيطالية لا يزال ماكثا بالمؤسسة الاستشفائية باتنة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لحين تماثله للشفاء.

وكان الرعية الإيطالية قد وضع في الحجر الصحي أمس الأربعاء بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.