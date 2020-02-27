أقصي المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما من كأس العرب للشباب بعد هزيمته، اليوم الخميس، أمام نظيره التونسي (2-0) في الدور ربع نهائي.

وتميز اللقاء، الذي احتضنه ملعب الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية، بمستوى متقارب بين المنتخبين وغلب عليه الاندفاع البدني الكبير.

وجاء هدفي نسور قرطاج بعد خطأين فادحين من دفاع المنتخب الوطني، حيث فشل زملاء بوصوف في العودة في المقابلة بعد اصطدامهم بجدار دفاعي صلب للمنتخب التونسي.

وبهذا يغادر المنتخب الوطني المنافسة من الدور الربع نهائي، لتكون حصيلة مشاركة "الخضر" فوزين ضد فلسطين والسعودية وهزيمتين ضد مصر وتونس.