أكدت السلطات الإيرانية إصابة نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة في إيران، السيدة معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مسؤولة العلاقات الإعلامية لنائب الرئيس الإيراني، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، إنه بعد ظهور أعراض المرض على السيدة ابتكار، أثبتت الاختبارات المعملية إصابتها بالمرض، مشيرة إلى أن ابتكار تتلقى العلاج في منزلها، الخميس.

وحضرت معصومة ابتكار اجتماعًا لمجلس الوزراء في طهران الأربعاء، وشوهدت في صور رسمية تجلس على بعد مسافة قريبة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ومن المنتظر أن تظهر الاختبارات المعملية لفريق السيدة ابتكار، السبت، لإظهار ما إذا أصيب أي منهم بالمرض.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة، وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لترتفع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 26 حالة وفاة، مسجلة أعلى عدد وفيات بالمرض خارج الصين.

وأعلنت السلطات الإيرانية، إصابة 106 أشخاص بفيروس كورونا، الخميس، لتصل أعداد المصابين بالمرض في البلاد، التي تفشى المرض في جميع مدنها، إلى 245 حالة إصابة.