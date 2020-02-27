حجز اليوم عناصر الأمن الحضري السابع بأمن ولاية خنشلة سلاحا تقليديا من نوع 'كرابيلا' من الصنف الثامن بحوزة شخص في العقد الثاني من العمر متهم بالحيازة لسلاح دون رخصة.

حجز السلاح جاء بناء على توقيف مركبة بعد إخضاعها وسائقها للتفتيش، حيث تم العثور بالمقاعد الخلفية على سلاح ناري تقليدي من نوع 'كرابيلا' ليتم حجزها وتحويلها رفقة المشتبه فيه إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق، وإنجاز ملف جزائي وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية التي أمرت بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.