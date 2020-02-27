أكدت مديرية الصحة والسكان لسطيف الولاية لم تسجّل أي إصابة بوباء كورونا على مستوى كل مؤسساتها الصحية أو بأي مكان على مستوى كل ربوع الولاية.

وجاء في بيان للمديرية اليوم الخميس "فيما تعلق بالرعيتين الإيطاليتن اللذان كانا متواجدين بالمركز الإستسفائي الجامعي سعادنة محمد عبد النور فبعد إجراء كافة التحاليل لهما، وإرسالها إلى معهد باستور للتأكد من حالتهما، كانت النتائج سلبية وبيّنت أن الرعيتين غير مصابان بفيروس كورونا إطلاقا، وأنهما في صحّة جيّدة".

وأضاف البيان "نطلب من مواطنينا الكرام التحلي بالحيطة والحذر وعدم الإنصياغ وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة المتداولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وعدم تهويل الأمور وزرع الخوف وسط السكان".