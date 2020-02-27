فاجعة مرورية خطيرة وقعت بالطريق الوطني رقم09 الرابط بين سطيف وبجاية عند المدخل الشمالي لبلدية اوريسيا. أين أدى ارتطام قوي لشاحنة مقطورة إلى وفاة عائلة كاملة من خمسة أفراد كانوا على متن سيارة من نوع306 . وحسب مصالح الدرك الوطني. فإن الشاحنة المقطورة خرجت من مسارها إلى المسار الآخر في الطريق المزدوج. فسقطت مباشرة على السيارة التي كان بها الأب وآلام وثلاثة أبناء. فيما نجت عائلة أخرى كانت على متن سيارة هاربين بها عائلة أخرى بأعجوبة كبيرة. فيما تم فتح تحقيق عاجل في الحادث الذي يعتبر الأسوأ منذ حادثة وفاة سبعة أشخاص بمدينة العلمة منذ شهرين تقريبا.