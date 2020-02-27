كشف معهد باستور عن نتائج التحاليل التي أجريت على الأشخاص الثلاثة من ولاية ميلة والذين تقدموا طواعية للفحص الطبي، للتأكد من إصابتهم من عدمها بفيروس كورونا، حيث كشفت التحاليل عدم إصابة الأشخاص الثلاثة بكورونا، حسبما نشره مصدر مسؤول في صفحته بالفايسبوك.

وكان شخصان قد تقدم ليلة الأربعاء إلى الخميس إلى المصالح الإستشفائية قصد الخضوع للرقابة الطبية، كونهما يعملان بالقاعدة البترولية مع الرعية الإيطالية المشتبه في إصابته. ليتم نقلهما إلى المركز المخصص لمواجهة كورونا في مستشفى وادي العثمانية، غير أن المواطنين اعترضوا طريق سيارة الإسعاف رافضين نقل المشتبه فيهما إلى وادي العثمانية بحجة وجود مركز مخصص بمستشفى طوبال بميلة، السلطات تدخلت بعد ذلك خولت الشخصين إلى مركز ميلة، ليلتحق شخص ثالث يعمل مع الشخصين السابقين .

مدير الصحة السعيد أوعباس وفي ندوة صحفية أكد أن حالة ثالثة تقدمت للمصالح الاستشفائية، مؤكدا أن تحاليل أجريت للأشخاص الثلاث، وتم إرسالها إلى معهد باستور المتخصص.

وقد كشف مصدر مسؤول عبر صفحته أن نتائج التحاليل بينت عدم إصابة الأشخاص الثلاثة بفيروس كورونا.