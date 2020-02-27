الرئاسة تطلق صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"

منوعات
27 فبراير 2020 () - إسلام.ب
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أطلقت رئاسة الجمهورية صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

 

 

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