عاد نادي بارادو بفوز مهم من الشلف عند تنقله لمواجهة الأولمبي المحلي اليوم الخميس في افتتاح مقابلات الجولة 20 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد عبد الحق قادري في الدقيقة 63، حيث رفع الأكاديميون رصيدهم إلى النقطة 25 في المركز 9 رفقة اتحاد الجزائر، فيما تجمد رصيد الشلفاوة عند النقطة 24 في المركز 11.

وتستكمل باقي لقاءات الجولة يوم السبت 29 فبراير على النحو التالي:

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج (15:00 بدون حضور الجمهور)

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل (15:00)

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة (17:00)

وفاق سطيف - نصر حسين داي (17:00)

شباب قسنطينة - نجم مقرة (17:00)

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (17:00)

مولودية الجزائر - مولودية وهران (17:45)

-- الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 36 19

2. مولودية الجزائر 33 18

3. شبيبة القبائل 32 19

4. وفاق سطيف 30 19

--. شباب قسنطينة 30 19

6. مولودية وهران 28 19

7. شبيبة الساورة 26 19

--. اتحاد بلعباس 26 19

9. اتحاد الجزائر 25 19

--. نادي بارادو 25 19

11. أولمبي الشلف 24 20

12. جمعية عين مليلة 23 19

--. أ. برج بوعريريج 22 19

14. نجم مقرة 18 19

--. اتحاد بسكرة 18 19

16. نصر حسين داي 16 19.