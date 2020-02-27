أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، مساء اليوم الخميس، أن الولاية سجلت 33 إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد "كونفيد 19".



وقال نيوسوم، إن المسؤولين في الولاية كانوا على اتصال دائم مع الوكالات الفدرالية بشأن الفيروس، مضيفًا أن يتم متابعة 8400 شخص ممن وصلوا على متن رحلات جوية محلية.



وأضاف الحاكم أن أعلى أولوية للولاية الآن هي الحصول على مستلزمات الاختبار الطبية الخاصة بالفيروس، مؤكدًا أن اللوازم الحالية لدى كاليفورنيا غير كافية.