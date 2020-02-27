أفادت وسائل إعلام بأن القوات التركية المنتشرة في محافظة إدلب السورية تقصف مواقع للجيش السوري وطائرات عسكرية روسية وسورية، استنادا إلى تقرير مصور نشرته قناة "روسيا 24" الفيدرالية.



وقال مركز المصالحة الروسية في سوريا إن تركيا تواصل انتهاك اتفاقات سوتشي، لصالح المسلحين، في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بقصفها العسكريين السوريين.



وأضاف المركز، في بيان، أن القوات التركية تستخدم المدافع والطائرات دون طيار للاستطلاع وقصف مواقع الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا.