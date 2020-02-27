أكدت مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة عبر لسان مديرها محمد العايب أنها لم تسجّل أي إصابة بوباء كورونا على مستوى كل مؤسساتها الصحية.



وجاء في تصريحاته للصحافة المحلية "فيما تعلق بالإشاعات التي تم تداولها على وجود حالة بمستشفى عين بسام فهي تعود لسيدة اصيبت بانفلونزا الموسمية تم التكفل بها طبيا كما تسجيل حالة أخرى بمستشفى مشدالة وهي الحالات وصفت بالحادة.



هذا وكشف ذات المدير "أن عدد الحالات التي تم استقبالها عبر المراكز الصحية المختلفة والتي أصيبت بانفلونزا الموسمية بلغت ستة منها ثلاث وصفت بالحادة تم التكفل بها طبيا وهي الآن بمنازلها".



وأضاف" اعطينا تعليمات صارمة لمختلف رؤساء مصالح الوقاية عبر مختلف المراكز الصحية لأخذ أعلى درجات الاحتياط لمواجهة أية طارئ" و قال "نطلب من مواطنينا الكرام التحلي بالحيطة والحذر وعدم الإنصياغ وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة المتداولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وعدم تهويل الأمور وزرع الخوف وسط السكان".