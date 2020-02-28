ستعرف عدة أحياء ببلدية وهران "تذبذبا طفيفا" في التزويد بالمياه الصالحة للشرب يوم 2 مارس المقبل بسبب أشغال للصيانة، حسبما أفاد بيان لشركة المياه والتطهير لوهران "سيور".

و أشار ذات البيان إلى أن شركة "سيور" برمجت أشغال صيانة على مستوى القناة العمومية المتواجدة بمحاذاة مقر دائرة وهران، ليوم الإثنين 2 مارس، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا(08:00 )، ما سينجم عنه "تذبذب طفيف" في التزويد بالمياه.

و يتعلق الأمر بأحياء ڤمبيطة، كارطو، المقري، كاسطور، الأرض الكبيرة، الصديقية، ليبودروم، إيسطو، سان شاندريان، مطلع الفجر، حياة ريجنسي وجمال الدين، إستنادا لنفس المصدر الذي أكد أن التزويد سيعود إلى ما كان عليه مباشرة بعد انتهاء الأشغال.