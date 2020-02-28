هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري من أسماهم "التيار العلماني المتطرف" متهما إياه بمحاولة السيطرة على الحراك الشعبي.

وقال مقري في كلمة ألقاها اليوم في قسنطينة، "أحمل مسؤولية للتيار العلماني المتطرف الذي أراد احتكار الحراك ويعتقد أن تعقل بعض القوى منها حركة مجتمع السلم ضعف منها"، مضيفا أن التيار العلماني في الجزائر مخترق من عملاء فرنسا والحركة الماسونية ويريد السيطرة على الحراك.

وأكد عبد الرزاق مقري أن التيار العلماني موجود في الدولة وعالم الأعمال والإدارة ولديه نفوذ.