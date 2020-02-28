في ما يلي قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية :

إسطنبول باشاك شهير التركي - كوبنهاغن الدنماركي

أولمبياكوس اليوناني - ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي

غلاسغو رينجرز الأسكتلندي - بايرن ليفركوزن الألماني

فولفسبورغ الألماني - شاختار دونيتسك الأوكراني

إنتر ميلان الإيطالي - خيتافي الإسباني

إشبيلية الإسباني - روما الإيطالي

إينتراخت فرانكفورت الألماني أو سالزبورج النمساوي - بازل السويسري

لاسك النمساوي - مانشستر يونايتد الإنجليزي

وستقام المباريات ذهابا يوم 12 مارس المقبل وإيابا يوم 19 من نفس الشهر.