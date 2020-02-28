الدور الأوروبي: قرعة الدور ثمن النهائي
رياضة
28 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
في ما يلي قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية :
إسطنبول باشاك شهير التركي - كوبنهاغن الدنماركي
أولمبياكوس اليوناني - ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي
غلاسغو رينجرز الأسكتلندي - بايرن ليفركوزن الألماني
فولفسبورغ الألماني - شاختار دونيتسك الأوكراني
إنتر ميلان الإيطالي - خيتافي الإسباني
إشبيلية الإسباني - روما الإيطالي
إينتراخت فرانكفورت الألماني أو سالزبورج النمساوي - بازل السويسري
لاسك النمساوي - مانشستر يونايتد الإنجليزي
وستقام المباريات ذهابا يوم 12 مارس المقبل وإيابا يوم 19 من نفس الشهر.