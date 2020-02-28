ستقام قرعة الدور الـ16 من بطولة الأوروبا ليغ" اليوم.

والفرق التي تأهلت إلى الدور الـ16 هي:

روما - الإنتر - رينجيرز - فرانكفورت أو سالزوبورغ - لاسك - باشاك شاهير - إشبيلية - ليفركوزن - بازل - مانشستر يونايتد - فولفسبورغ - وولفرهامبتون - أولمبياكوس - شاختار - خيتافي - كوبنهاغن.

ويعتبر أبرز الغائبين هو نادي أرسنال وصيف النسخة الماضية الذي خرج على يد نادي أولمبياكوس بعد الخسارة إيابا بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب الإمارات، رغم فوزه ذهابا في اليونان بنتيجة هدف مقابل لاشيء.