كشف مدير الصحة لولاية بسكرة أن نتائج التحاليل للحالات الثلاث المشتبه فيها بفيروس كورونا المرسلة إلى معهد باستور جاءت سلبية .

وأوضح في تصريح لـ"الخبر" أن الحالات الثلاث التي تخضع للحجر الصحي والتي كان لها اتصال بالرعية الإيطالي الذي ثبت إصابته بفيروس كورنا كانت تحاليلها المرسلة إلى معهد باستور سلبية . والأمر حسب قوله يتعلق بحالتين وضعت رهن الحجر بمستشفى الحكيم سعدان و هما طبيب من قالمة كان رفقة الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج الرعية الإيطالي حيث توقف عندما وصل إلى بلديبة الوطاية وتقدم إلى المصالح الطبية .

وآخر عون أمن بمطار حاسي مسعود قام بإجراءات الدخول كالسكانير للرعية الإيطالي. والثالث متواجد بمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال ويعمل كرئيس مصلحة بالورشة البترولية واحتك بالمصاب. وفي السياق قال مدير الصحة محمد العايب أن الحالات الثلاث في صحة جيدة وبإمكانها أن تغادر المستشفى ويرفع عنها الحجر الصحي .