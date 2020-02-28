كشف مدير الصحة لولاية بسكرة أن نتائج التحاليل للحالات الثلاث المشتبه فيها بفيروس كورونا المرسلة إلى معهد باستور جاءت سلبية .

و أوضح في تصريح " للخبر " أن الحالات الثلاث التي تخضع للحجر الصحي و التي كان لها اتصال بالرعية الايطالي الذي ثبت إصابته بفيروس كورنا كانت تحاليلها المرسلة إلى معهد باستور سلبية .

و الأمر حسب قوله يتعلق بحالتين وضعت رهن الحجر بمستشفى الحكيم سعدان و هما طبيب من قالمة كان رفقة الطاقم الطبي الذي اشرف على علاج الرعية الايطالي حيث توقف عندما وصل إلى بلديبة الوطاية و تقدم إلى المصالح الطبية .

و آخر عون امن بمطار حاسي مسعود قام بإجراءات الدخول كالسكانير للرعية الايطالي.

و الثالث متواجد بمستشفى عاشور زيان باولاد جلال و يعمل كرئيس مصلحة بالورشة البترولية و احتك بالمصاب.

و في السياق قال مدير الصحة محمد العايب أن الحالات الثلاث في صحة جيدة و بإمكانها ان تغادر المستشفى و يرفع عنها الحجر الصحي .