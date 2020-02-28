أكد الأمين العام لاتحاد الجزائر، منير دبيشي، اليوم الجمعة، بأن "سيرورة القدوم الرسمي لمجمع خدمات الميناء --سربور-- كمساهم رئيسي للنادي العاصمي يتطلب بعض الوقت".

وأوضح الأمين العام للنادي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا:" هناك اتفاق مع سربور لتولي الإشراف على الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد الجزائر، لكن ترسيم العملية لا يمكن تجسيدها في يوم أو يومين. هناك إجراءات لا بد من إتباعها، والتي تتطلب بعض الوقت. أظن أننا في الطريق الصحيح".

وأوضح المدير العام للمجمع المكلف بتسيير خدمات مؤسسات تابعة للميناء، عاشور جلول مؤخرا في ندوة صحفية قائلا:"تلقى مجمع سربور عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر وأيضا "دعم السلطات العمومية" للشروع في عملية اجراءات التكفل بالنادي مع العدالة الجزائرية و استرجاع أسهم اتحاد الجزائر".

وكان اتحاد الجزائر الذي كان ملكا لمؤسسة الخدمات العمومية وأشغال الطرقات والبناء والذي يوجد رئيسها علي حداد، في السجن منذ 11 شهرا، قد تلقى ضربة موجعة نتيجة الانعكاسات التي خلفتها هذه الوضعية من خلال تجميد الحسابات البنكية إلى إشعار آخر".

وعرفت الجمعية العامة الطارئة المنعقدة يوم أمس الخميس غياب ممثلي مؤسسة الخدمات العمومية وأشغال الطرقات ولبناء وممثلين عن العدالة، مما أدى بالحاضرين إلى تأجيلها ليوم 12 مارس المقبل.

وحسب مصادر متطابقة، فان مؤسسة الخدمات العمومية وأشغال الطرقات تلح على بيع أسهمها لمؤسسة سربور بينما ترغب هذه الأخيرة في الحصول عليها من خلال عملية نزع الملكية بقرار من العدالة.

وبالإضافة إلى المتاعب الإدارية، فان اتحاد الجزائر يمر بموضعية صعبة على الصعيد الرياضي بحصوله على نقطة واحدة في مبارياته الأربعة الأخيرة منذ بداية مرحلة الإياب، مما عجل برحيل المدرب بلال دزيري الذي تم فسخ عقده بالتراضي يوم الأربعاء الماضي.