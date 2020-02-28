هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية لالياس الفخفاخ بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة التونسية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الوزير الأول تقدم خلال المكالمة الهاتفية "بتهانيه الحارة لنظيره التونسي بمناسبة تعيينه على رأس الحكومة".

وأضاف المصدر أنه "بعد الإشادة بأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين تطرق المسؤولان إلى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية موكدين عزمهما المشترك على إعطائها دفعا جديدا".

وللإشارة تسلم إلياس الفخاخ اليوم الجمعة رسميا مهامه كرئيس للحكومة التونسية الجديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.

وصرح الفخفاخ بهذه المناسبة قائلا "لابد من مباشرة العمل فورا للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي انطلاقا من الانجازات المحققة من قبل حكومة يوسف الشاهد المنتهية عهدتها".

وكان البرلمان التونسي قد منح الثقة أمس الخميس إلى حكومة إلياس الفخفاخ بعد عدة أسابيع من المفاوضات والمشاورات لتشكيلها.