قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية، انطلقت وسط مدينة الخليل، إحياء للذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، والقنابل الدخانية، واعتدوا بالضرب على المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والتجمعات الشبابية في الخليل.

ووصل المشاركون إلى شارع الشهداء الذي تغلقه قوات الاحتلال, رافعين العلم الفلسطيني، والشعارات المطالبة برحيل الاحتلال، والمنددة بسياسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، والرافضة للاستيطان في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، مرددين الهتافات الرافضة لما تسمى "صفقة القرن" الأمريكية.

كما أعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل, والمحال التجارية المحيطة في منطقة "باب الزاوية" وسط الخليل .