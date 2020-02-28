لقي شخص حتفه إثر تعرضه لصعقة كهربائية اليوم الجمعة بوهران حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد أصيب الضحية بصعقة كهربائية جراء لمس كابل للضغط العالي على مستوى مزرعة تقع بمنطقة الأمير عبد القادر التابعة لبلدية سيدي الشحمي مما أدى إلى وفاته بعين المكان، وفق نفس المصدر.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية وقاموا بنقل جثة الضحية التي تبلغ من العمر 32 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الاستئشفائية الجامعية "1 نوفمبر 1954" لوهران، كما أشير إليه.