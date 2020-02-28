تمكن نادي الزمالك المصري من تحقيق الانتصار على ضيفه الترجي الرياضي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية المحليين كل من محمد أونجام وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، فيما سجل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث هدف الترجي الرياضي الوحيد في اللقاء.

وشهدت المباراة، إقصاء لاعب نادي باب سويقة "محمد علي بن رمضان" في الدقيقة 73 من اللقاء.

وستدور مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 6 مارس 2020 بالملعب الأولمبي برادس.