كشف مدير مستشفى المجاهد حسين آيت احمد، بحاسي مسعود، أن التحاليل المرسلة اليوم 28 فيفري من طرف معهد باستور حول ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ، جاءت كلها سلبية وبالتالي لا جود لحالات مصابة بهذا الفيروس.

وكان المرفق الصحي ذاته ، قد خصص طواقم طبية وسطر برنامجا وقائيا خاصا لمتابعة الحالات المشتبه فيها، كما سخر كافة الإمكانيات المتاحة لمواجهة أي طارئ لاسيما وأن منطقة حاسي مسعود، تعتبر منطقة حساسة نظرا لتواجد المئات من العمال الأجانب يعملون في ورشات بترولية مختلفة ويدخلون ويخرجون من حاسي مسعود عبر رحلات دولية مباشرة نحو بلدانهم وهو ما يحتم على الجهات المختصة البقاء في جاهزية قصوى لمواجهة أي حالة مستعجلة تتعلق بهذا الفيروس .