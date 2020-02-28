قد تجرى مباراة، زمبابوي-الجزائر لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة (8) لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم بملعب أورلندو، بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، حسب ما أوردته اليوم الجمعة الصحافة المحلية نقلا عن مسؤول بالاتحادية.

وصرح الناطق الرسمي لاتحادية زمبابوي لكرة القدم كسولاني جوبيسلا للصحفيين قائلا:"لقد شرعنا في إجراءات الحصول على ملعب، وقد راسلنا اتحادية جنوب إفريقيا لهذا الغرض".

وتبحث اتحادية زمبابوي لكرة القدم فعلا عن ملعب بالبلدان المجاورة، وحسب بعض المصادر تكون قد اختارت ملعب أورلندو لاحتضان المباراة أمام الجزائر.

ويبدو هذا الاختيار منطقيا باعتبار أن عددا من لاعبيها ينشطون في بطولة جنوب إفريقيا، فيما تعتبر مدينة جوهانسبورغ قاعدة مركزية لكل الرحلات القادمة من أوروبا حيث يوجد أيضا عدد من لاعبيها بالإضافة إلى جالية زمبابوية معتبرة مقيمة بجنوب إفريقيا .

و أضاف الناطق الرسمي قائلا:" القرار ليس بأيدينا. وستوضح اتحادية جنوب إفريقيا ما هو متوفر وانطلاقا من هنا ستشرع في ضبط الأمور اللوجستية".

وكانت اتحادية زمبابوي قد أعلنت خلال هذا الأسبوع عن نقل مباراة زمبابوي- الجزائر إلى بلد مجاور، لأن ملاعبها لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة لتنظيم مباريات دولية عقب زيارة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي للاتحادية بأن الهيئة الكروية تخلت عن فكرة تحضير إحدى ملاعبها لمباراة الجزائر حيث قال": تحضير منصة للصحافة مثلا غير ممكن في ظرف أسبوعين، وتحضيرها يتطلب تهديم جزء من المرفق كما توجد أيضا مشاكل أخرى على غرار قاعة مراقبة المنشطات وربط الانترنت. كما أن الأبواب يجب أن تكون اوتوماتيكية، وهي أمور يصعب انجازها في ظرف قصير".

وقبل انطلاق الجولة الثالثة من التصفيات القارية، تحتل زمبابوي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وراء الجزائر التي سجلت مشوارا بدون خطأ (6 نقاط) بعد تسجيلها لفوزين. وتحتل بوتسوانا المركز الثالث بنقطة واحدة أمام زامبيا (0 نقطة).