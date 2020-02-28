متابعة لما انفردت به "الخبر"، أقلعت مساء اليوم من مطار حاسي مسعود الدولي وعلى الساعة السابعة والنصف مساء، الطائرة الإيطالية الخاصة من نوع فالكو باتجاه إيطاليا وعلى متنها الرعية المصاب بفيروس كورونا .

الطائرة الإيطالية الصغيرة الخاصة عاودت الهبوط بمطار حاسي مسعود عائدة من قاعدة الحياة " وادي تاه أمالو " وعلى متنها الرعية، من أجل التزود بالوقود وإخضاعها للمرقابة التقنية المعمول بها، قبل أن تقلع في اتجاه إيطاليا وعلى متنها الرعية الحامل لفيروس كورونا مرفوقا بوفد طبي كلف بمتابعة مراحل اجلائة من حاسي مسعود .

وقد سادت بقاعدة الحياة "وادي تاه أمالو" أجواء من الارتياح عقب ترحيل الرعية الإيطالي الذي خلفت إصابته بالفيروس حالة خوف وقلق كبيرين بالقاعدة ذاتها التي يعمل بها حوالي 500 عامل جزائري . وقالت مصادر متابعة أن الإجراءات الوقائية المتخذة ضد الفيروس بقاعدة الحياة المذكورة ستظل سارية المفعول تحسبا لأي طارئ.