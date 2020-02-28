متابعة لما انفردت به " الخبر "، أقلعت مساء اليوم من مطار حاسي مسعود الدولي و على الساعة السابعة والنصف مساء ، الطائرة الايطالية الخاصة من نوع فالكو باتجاه ايطاليا وعلى متنها الرعية المصاب بفيروس كورونا .

الطائرة الايطالية الصغيرة الخاصة عاودت الهبوط بمطار حاسي مسعود عائدة من قاعدة الحياة " واد تاه أمالو " وعلى متنها الرعية ، من أجل التزود بالوقود وإخضاعها للمرقابة التقنية المعمول بها ، قبل أن تقلع في اتجاه ايطاليا وعلى متنها الرعية الحامل لفيروس كورونا مرفوقا بود طبي كلف بمتابعة مراحل اجلائة من حاسي مسعود .

وقد سادت بقاعدة الحياة " واد تاه أمالو " أجواء من الارتياح عقب ترحيل الرعية الايطالي الذي خلفت إصابته بالفيروس حالة خوف وقلق كبيرين بالقاعدة ذاتها التي يعمل بها حوالي 500 عامل جزائري .

وقالت مصادر متابعة أن الإجراءات الوقائية المتخذة ضد الفيروس بقاعدة الحياة المذكورة ستظل سارية المفعول تحسبا لأي طارئ.