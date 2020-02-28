أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة اليوم الجمعة بفتح تحقيق بعد وفاة شخص (39 سنة) بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية سيدي عمار بعد نقله من طرف عناصر الأمن الخارجي لذات البلدية حسبما ورد مساء اليوم في بيان لخلية الاتصال لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات البيان بأن الضحية كان قبل ذلك تقدم على الساعة الـ11 و45 دقيقة من نهار اليوم إلى مقر الأمن الحضري الخارجي لسيدي عمار حين أصيب بوعكة صحية استدعت نقله -كما أضاف البيان- على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي عمار حيث لفظ آخر أنفاسه.