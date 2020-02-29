قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الیوم السبت، إن الساحة الوطنیة تشھد منذ أكثر من سنة كاملة، حركیة غیر معھودة تنادي بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحیاة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطیة ويصون الحق والحريات".

وأشار زغماتي في كلمته خلال افتتاحه اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية لوزارة العدل، "لم تفارق حناجر المواطنین صیحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور، يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمات العادلة، قضاء قائم على الشرعیة والمساواة، يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون الذي لا يعلو ولا يعلى علیه".

وقال وزير العدل إن "هذا النداء يتعالى ونفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة، جزائر يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها،

وتابع الوزير بأن الشعب الجزائري بكامل أطيافه أوكل لنا مهمة ثقيلة ترتكز على محاربة الفساد.