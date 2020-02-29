أقدم هذا الصباح سكان حي الجيلالي بلزرق ببلدية وادي سلي في الشلف، على غلق الطريق السيار شرق-غرب على مستوى الحي المذكور احتجاجا على تماطل المسؤولين في إطلاق مشروع الربط بغاز المدينة، وعبر المحتجون عن غضبهم من الوعود المتكررة للمسؤولين المحليين ومديرة الطاقة والمناجم حيث لم يستسيغوا التأجيلات المتكررة لانطلاق الأشغال التي كانت حسب الوعود مبرمجة منذ أشهر وطالب المحتجون بتدخل والي الشلف، وتسبب غلق الطريق السيار في الاتجاهين في متاعب كبيرة لمستعمليه حيث وصلت طوابير المركبات لعدة كيلومترات.