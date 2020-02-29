تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني.

ونقلا عن روسيا اليوم، أفادت أن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران أعلن في بيان عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.

وتوفيت والدة محمدي أمس في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة في إيران خلال الـ 24ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 43 والإصابات إلى 593، فيما تم تعافي 123 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.