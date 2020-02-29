تمكنت وحدة الحماية المدنية لحي 140مسكن ببلدية البويرة من إخماد حريق شب ببناية فردية R+2 الواقعة بحي لكدات شمال مقر البلدية .

وحسب خلية الاتصال والإعلام على مستوى الحماية المدنية فإن مصالحها تنقلت في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحا لإخماد حريق شب بمنزل واقع بحي لكدات بـ2 كلم شمال مقر بلدية البويرة، حيث تم تسخير شاحنتين للإطفاء وسيارتي إسعاف ، أين تم تحويل وتسجيل 3 مصابين من عائلة واحدة أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى وتترواح أعمارهم بين 11و 17 سنة إلى المصالح الاستعجالية بمستشفى محمد بوضياف .