سيكون بإمكان مالكي السيارات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين، تسديد قسيمة السيارات لعام 2020 ابتداء من يوم الأحد 1 مارس وإلى غاية 31 مارس، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب.

ويمكن تسديد قسيمة السيارات خلال هذه المدة القانونية بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة زوالا على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد، حسب نفس المصدر.

وبخصوص تسعيرة القسيمة لعام 2020، أكدت المديرية العامة للضرائب أنه لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالعام الماضي.

وفي نفس الإطار، أشارت المديرية إلى أنه تم "تسخير كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة" داعية مالكي السيارات إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني من أجل "تفادي كل إزعاج محتمل لاسيما خلق طوابير أمام نقاط بيع القسيمات".

كما تذكر المديرية أن كل اقتناء لقسيمة غير مطابقة للتسعيرة القانونية يؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم والتي لن ترد إلى صاحبها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمائة من مبلغ القسيمة، مؤكدة على ضرورة التحقق من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها.

وبالنسبة للسيارات الجديدة المقتناة خلال السنة، تحل بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) محل بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية)، وعليه "فإن القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة في السير على التراب الوطني".

وفيما يخص السيارات النفعية، أوضحت المديرية أن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة وليس على أساس الحمولة المسموح بها.

وذكر البيان ّأيضا أن عدم إلصاق واستظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي حتما إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة طبقا للمادة 308 من قانون الطابع.

للتذكير فإن قيمة التسعيرة بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، فإنها تقدر بـ 2.000 دج لسيارة ذات محرك (6 أحصنة) و 4.000 دج (من 7 إلى 9 أحصنة) و10.000 دج (من 10 أحصنة فما فوق).

أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و 6 سنوات، تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ1.500 دج و3.000 دج و6.000 دج.

وفيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات، فان تسعيرة القسيمة حددت بـ1.000 دج و2.000 دج و4.000 دج.

وأما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة بـ500 دج و1.500 دج و3.000 دينار.

وبالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال، فان تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و12.000 دج و18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و5.000 دج و8.000 دج.

وفيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين، تم تحديد التسعيرة بـ5.000 دج و8.000 دج و12.000 دج و18.000 دج وذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيما حددت تسعيرة القسيمة بـ3.000 دج و4.000 دج و6.000 دج و9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.

وبخصوص السيارات التي تجهل سنة بداية استعمالها، فإنه تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ500 دج للسيارات السياحية و3.000 دج للسيارات النفعية.

وتعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) والسيارات التي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.

كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين و السيارات المجهزة بغاز البترول المميع وقود أو غاز طبيعي وقود.

ووفقا للتشريع الساري فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات (الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك، الخ) وكذا آلات الأشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.

للتذكير فإنه تم اعتماد إجراء قسيمة السيارات في الجزائر في 1998 وتودع حصة 20 بالمائة من إيرادات القسيمة لدى الخزينة العمومية فيما يتم إيداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.