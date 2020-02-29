أعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مخططا استراتيجيا للاتصال للوقاية من فيروس كورونا.

وقد أطلقت الوزارة هذا المخطط مباشرة بعد تنصيب جهاز المراقبة والإخطار والتصدي لفيروس كورونا في شهر يناير الفارط بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة عن انتشار هذا الوباء وعملت على تعزيزه بعد تسجيل أول إصابة بالمرض في 25 فبراير 2020 لرعية إيطالي يعمل بالجنوب الجزائري قدم في 17 من نفس الشهر من إيطاليا.

ويتمثل هذا المخطط في إطلاق مركز استقبال للمكالمات الهاتفية على الرقم الأخضر 3030 الذي أطلق بكل من برج الكيفان وعلى مستوى وزارة الصحة، حيث استقبل هذا المركز منذ فتحه يوم الخميس الفارط مكالمات كثيرة للمواطنين يستفسرون حول وباء فيروس كورونا وطرق نقل العدوى وكيفية الوقاية منه.

أما المحور الثاني لهذا المخطط فيتمثل في إعداد ومضات إشهارية باللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية تبث عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية إلى جانب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

كما حضرت الوزارة في إطار نفس المخطط مطويات وملصقات سيتم توزيعها على مستوى النقاط الحدودية لفائدة المسافرين وعمال المطارات والموانئ والحدود البرية وكذا الهيئات والمؤسسات الوطنية والفضاءات ذات الإقبال الواسع للمواطنين.

من جهة أخرى، وجهت وزارة الصحة تعليمة خاصة إلى كل مدراء الصحة عبر جميع ولايات الوطن تحثهم فيها على تعزيز الاتصال لفائدة الجمهور العريض عن طريق القنوات الإذاعية المحلية وتنظيم لقاءات توعوية حول الأنفلونزا الموسمية وكورونا بحكم أن أعراضهما متشابهة.

كما ترسل الوزارة بيانا يوميا إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية لاطلاعهم على تطورات الوضع بالجزائر والعالم بخصوص هذا الوباء إلى جانب تنظيم ندوات صحفية عند الحاجة وحسب التطورات الحاصلة.

وكانت الوزارة قد وضعت أيضا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عدة معلومات حول فيروس كورونا وترد على تساؤلات المواطنين بشأنه.