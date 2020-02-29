أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة ستة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية في تلمسان وعنابة وباتنة، كما دمرت خمسة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وأسترجعت مسدسا آليا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 فيفري 2020، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجلفة وتلمسان وعنابة وباتنة، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى خمسة (05) مخابئ للإرهابيين وأربعة (04) قنابل تقليدية الصنع واسترجعت مسدسا (01) آليا بكل من بومرداس والجلفة وباتنة.

وضمن سياق محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك خلال عمليات متفرقة بتمنراست وببرج باجي مختار، (23) شخصا وضبطت (08) شاحنات، (04) سيارات رباعية الدفع، (629) طنا من المواد الغذائية، (19900) لترا من زيت المائدة، (11) مولدا كهربائيا و(07) مطارق ضغط، فيما تم حجز (8120) لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة وبجاية، ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا بندقيتي (02) صيد، مسدسا (01) آليا، كمية من الذخيرة تقدر بـ (1028) خرطوشة ومنظارا (01)، فيما أوقفوا في عمليات أخرى بالبويرة ووهران وجانت، سبعة (07) تجار مخدرات وحجزوا سيارتين(02) سياحيتين و(11) كلغ من الكيف المعالج و(355) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران، في حين تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وتندوف.