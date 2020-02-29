أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل خمس مباريات بالبطولة المحلية كانت مقررة دون جمهور نهاية هذا الأسبوع، وذلك بسبب تفشي فيروس (كورونا) .

وحسب بيان الاتحاد الإيطالي، فإنه تقرر تأجيل مباريات : يوفنتوس - إنتر ميلان، وبارما - سبال، وميلان-جنوى، وساسولو -بريشيا، وأودينيزي -فيورنتينا.

ووفقا للبيان، فقد تم اتخاذ القرار "في ضوء سلسلة الإجراءات الاحتياطية التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة ردا على الوضع الاستثنائي لحماية الصحة والسلامة العامة".

وستجرى المباريات المؤجلة يوم 13 ماي المقبل، فيما ستقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 20 ماي المقبل.