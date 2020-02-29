أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي,أمس الجمعة، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بأربع ولايات من الوطن، فيما دمرت مفارز أخرى خمسة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس الجلفة وباتنة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 فيفري 2020، ستة (6) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجلفة و تلمسان وعنابة وباتنة، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى خمسة (5) مخابئ للإرهابيين وأربع (4) قنابل تقليدية الصنع واسترجعت مسدسا آليا بكل من بومرداس والجلفة وباتنة".

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك خلال عمليات متفرقة بتمنراست وببرج باجي مختار (23) شخصا وضبطت (08) شاحنات، (04) سيارات رباعية الدفع، (629) طنا من المواد الغذائية، (19900) لترا من زيت المائدة، (11) مولدا كهربائيا و(07) مطارق ضغط، فيما تم حجز (8120) لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف".

في نفس السياق، "أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة وبجاية، ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا بندقيتي (02) صيد، مسدسا (01) آليا، كمية من الذخيرة تقدر بـ (1028) خرطوشة ومنظارا، فيما أوقفوا في عمليات أخرى بالبويرة ووهران وجانت، سبعة (07) تجار مخدرات وحجزوا سيارتين(02) سياحيتين و(11) كلغ من الكيف المعالج و(355)قرصا مهلوسا"، حسب المصدر ذاته.

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع وهران، في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وتندوف"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.