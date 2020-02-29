الرابطة المحترفة تضبط تواريخ الجولتين القادمتين
ستجرى الجولة الـ 21 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي 5 و 7 مارس، حسب رزنامة المنافسة التي كشفت عنها اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم.
وستقام ثلاث مباريات يوم الخميس 5 مارس وهي: اتحاد بسكرة / وفاق سطيف، أهلي برج بوعريريج/ مولودية الجزائر وشبيبة القبائل/اتحاد بلعباس، بينما برمجت المقابلات الخمسة المتبقية يوم 7 مارس.
أما الجولة الـ 22 للرابطة الأولى، فستكون موزعة على 3 أيام (14 و15 و16 مارس) حيث تتضمن عدة لقاءات في القمة أهمها وفاق سطيف/شبيبة القبائل، نادي بارادو/ شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر/مولودية وهران.
كما ضبطت الهيئة الكروية تواريخ الجولتين القادمتين للرابطة الثانية حيث برمجت الجولة 22 يومي 8 و7 ماري و الجولة الـ 23 يومي 14 و16 مارس.
الرابطة الأولى/ الجولة 21:
يوم 5 مارس:
اتحاد بسكرة - وفاق سطيف
أهلي برج بوعريريج- مولودية الجزائر
شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس
يوم 7 مارس:
نصر حسين داي - شباب قسنطينة
نجم مقرة - جمعية عين مليلة
مولودية وهران - شبيبة الساورة
نادي بارادو - اتحاد الجزائر
جمعية الشلف - شباب بلوزداد
الجولة الـ 22 :
يوم 14 مارس:
اتحاد الجزائر - مولودية وهران
جمعية عين مليلة - نصر حسين داي
مولودية الجزائر - نجم مقرة
يوم 15 مارس:
شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة
شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج
وفاق سطيف - شبيبة القبائل
يوم 16 مارس:
اتحاد بلعباس - جمعية الشلف
شباب بلوزداد - نادي بارادو
الرابطة الثانية:
يوم 5 مارس:
اتحاد الحراش - أمل بوسعادة
يوم 7 مارس:
اتحاد عنابة - شبيبة بجاية
مولودية بجاية - أولمبي أرزيو
جمعية الخروب - مولودية العلمة
دفاع تاجنانت - سريع غليزان
أولمبي المدية - أمل الاربعاء
شبيبة سكيكدة - جمعية وهران
الجولة الـ 23:
يوم 14 مارس:
شبيبة بجاية - مولودية بجاية
أولمبي أرزيو - جمعية الخروب
مولودية العلمة - دفاع تاجنانت
سريع غليزان - أولمبي المدية
وداد تلمسان - أمل الاربعاء
مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة
يوم 16 مارس:
أمل بوسعادة - اتحاد عنابة
جمعية وهران - اتحاد الحراش .