ستجرى الجولة الـ 21 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي 5 و 7 مارس، حسب رزنامة المنافسة التي كشفت عنها اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وستقام ثلاث مباريات يوم الخميس 5 مارس وهي: اتحاد بسكرة / وفاق سطيف، أهلي برج بوعريريج/ مولودية الجزائر وشبيبة القبائل/اتحاد بلعباس، بينما برمجت المقابلات الخمسة المتبقية يوم 7 مارس.

أما الجولة الـ 22 للرابطة الأولى، فستكون موزعة على 3 أيام (14 و15 و16 مارس) حيث تتضمن عدة لقاءات في القمة أهمها وفاق سطيف/شبيبة القبائل، نادي بارادو/ شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر/مولودية وهران.

كما ضبطت الهيئة الكروية تواريخ الجولتين القادمتين للرابطة الثانية حيث برمجت الجولة 22 يومي 8 و7 ماري و الجولة الـ 23 يومي 14 و16 مارس.

الرابطة الأولى/ الجولة 21:

يوم 5 مارس:

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف

أهلي برج بوعريريج- مولودية الجزائر

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس

يوم 7 مارس:

نصر حسين داي - شباب قسنطينة

نجم مقرة - جمعية عين مليلة

مولودية وهران - شبيبة الساورة

نادي بارادو - اتحاد الجزائر

جمعية الشلف - شباب بلوزداد

الجولة الـ 22 :

يوم 14 مارس:

اتحاد الجزائر - مولودية وهران

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي

مولودية الجزائر - نجم مقرة

يوم 15 مارس:

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج

وفاق سطيف - شبيبة القبائل

يوم 16 مارس:

اتحاد بلعباس - جمعية الشلف

شباب بلوزداد - نادي بارادو

الرابطة الثانية:

يوم 5 مارس:

اتحاد الحراش - أمل بوسعادة

يوم 7 مارس:

اتحاد عنابة - شبيبة بجاية

مولودية بجاية - أولمبي أرزيو

جمعية الخروب - مولودية العلمة

دفاع تاجنانت - سريع غليزان

أولمبي المدية - أمل الاربعاء

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران

الجولة الـ 23:

يوم 14 مارس:

شبيبة بجاية - مولودية بجاية

أولمبي أرزيو - جمعية الخروب

مولودية العلمة - دفاع تاجنانت

سريع غليزان - أولمبي المدية

وداد تلمسان - أمل الاربعاء

مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة

يوم 16 مارس:

أمل بوسعادة - اتحاد عنابة

جمعية وهران - اتحاد الحراش .