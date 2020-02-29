6 جرحى في حادث مرور بالبويرة

مجتمع
29 فبراير 2020 () - البويرة: سمير قميري
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تسبب حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين عبر الطريق الوطني رقم 8 في جزءه الرابط بين بلديتي ديرة و سور الغزلان بـ53 كلم  زوال اليوم في إصابة ستة أشخاص حولوا الى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية ديرة ومستشفى سور الغزلان على التوالي من طرف عناصر الحماية المدنية . 

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال فإن الحادث وقع في حدود الثالثة والنصف من زوال اليوم عبر الطريق الوطني رقم 8 بمنطقة الخرط بين بلديتي سور الغزلان وديرة، وقع بين سيارتين سياحيتين خلف إصابة 6 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين (16 و 50) سنة واحدة منهم خطيرة حولوا نحو عيادة متعددة الخدمات ديرة ومستشفى سور الغزلان ، في حين فتحت المصالح الأمنية  المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.

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