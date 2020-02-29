تسبب حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين عبر الطريق الوطني رقم 8 في جزءه الرابط بين بلديتي ديرة و سور الغزلان بـ53 كلم زوال اليوم في إصابة ستة أشخاص حولوا الى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية ديرة ومستشفى سور الغزلان على التوالي من طرف عناصر الحماية المدنية .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال فإن الحادث وقع في حدود الثالثة والنصف من زوال اليوم عبر الطريق الوطني رقم 8 بمنطقة الخرط بين بلديتي سور الغزلان وديرة، وقع بين سيارتين سياحيتين خلف إصابة 6 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين (16 و 50) سنة واحدة منهم خطيرة حولوا نحو عيادة متعددة الخدمات ديرة ومستشفى سور الغزلان ، في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.