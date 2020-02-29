أكدت حركة البناء الوطني على ضرورة استكمال مطالب الحراك الشعبي التي تعبـر عن نبض الجزائر الجديدة في الديمقراطية والتنمية والقطيعة مع ممارسات الماضي.

وجاء في بيان عقب اجتمع مجلس الشورى الوطني للحركة أنها تؤكد على "استمرار الحركة في التزامها مع الحراك الشعبي والوفاء لمساره النوفمبري الباديسي والحرص على ضرورة استكمال مطالب الحراك التي تعبـر عن نبض الجزائر الجديدة في الديمقراطية والتنمية والقطيعة مع ممارسات الماضي".

كما أبدت الحركة ارتياحها "للحضور الديبلوماسي القوي للجزائر في المحيط الإقليمي والدولي والتأكيد على ضرورة الارتقاء بالموقف الجزائري إلى المحورية المتميزة بعيدا عن انتهازية الأجندات الإقليمية".

ودعت الحركة إلى "الحوار الواسع والعميق حول المستقبل من أجل حماية النسيج المجتمعي وترقية أواصر الجماعة الوطنية ودورها المحوري في الاستقرار والوحدة الوطنية".

من جهة أخرى جددت الحركة دعمها لاستكمال "محاربة الفساد وتجفيف البيئة السياسية والمالية من سلوكيات العصابة لحماية الجزائر الجديدة من أي تلاعب داخلي وتربص خارجي".