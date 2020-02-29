استقبلت مصلحة بوفاريك للأمراض المعدية ، نهار اليوم، مريضين أحدهما مغترب ، مصابين بأعراض تشبه أعراض انفلونزا فيروس كورونا ،مما خلف حالتي رعب و ارتباك بين عائلتيهما ، و لطاقم الطبي العامل.

وأفادت معلومات " الخبر "، أن المريضين تم تحويلهما على المستشفى، بعد تطور في إصابتهما بأعراض المرض الفيروسي الخطير، و هو ما جعل أهلهما يبلغان عن حالتهما، أين تم وضعهما تحت المراقبة الطبية، و أخذ عينات من دمهما للتحليل المخبري.

مدير الصحة أحمد جميعي أكد لـ " الخبر " ، أن الأمر يتعلق بحالة مغترب، دخل الجزائر من فرنسا في 14 فيفري الماضي، و شيخ قريب له، و أنه و لتطور الأعراض عليهما، تم الشك بأن الأمر يتعلق بمرض فيروس كورونا، و لكن بعد الفحص تبين بأنها أعراض أنفلونزا موسمية حادة ، أين تم اخذ عينات و إرسالها على معهد باستور، لرفع أي لبس و مخاوف، و بشأن المريضين، أكد المدير مغادرتهما المستشفي.