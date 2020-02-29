فاز شباب بلوزداد على شبيبة القبائل بنتيجة (3-1) في لقاء جمع بينهما اليوم السبت, بملعب 20 أوت (الجزائر) لحساب الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجلت أهداف المباراة من طرف بلحول (د 11 من ضربة جزاء)، وبوشار (د 42) سويبع (د 45+2) لصالح الشباب، بينما قلصت الشبيبة الفارق في الشوط الثاني عن طريق حمرون (د 70 من ضربة جزاء).

هذه النتيجة تسمح للشباب بتعزيز وضعيته في صدارة الترتيب بمجموع 39 نقطة، بينما تبقى شبيبة القبائل في المركز الثالث برصيد 33 نقطة في انتظار استكمال هذه الجولة لاحقا.

وفي عين مليلة، حسمت الجمعية المحلية الداربي لصالحها بفوزها على أهلي برج بوعريريج (2-0) من تسجيل طيايبة (د 53) وذيب (د71).

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الخميس حيث تمكن نادي بارادو من تحقيق الفوز خارج الديار على حساب جمعية الشلف بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب عبد القهار قادري ( د 63).